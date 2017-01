Dieven op rooftocht, buit is klein

WIJCHEN - Verschillende inbraken en pogingen daartoe in de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 januari in Wijchen. Ze leverden maar een kleine buit op door verschillende oorzaken: Dieven kregen het slot van een deur niet geforceerd of werden overlopen door een bewoner.

Maandagnacht werd er rond 02.30 uur werd ingebroken bij een kapperszaak aan de Spoorstraat. De daders zijn binnengekomen door het slot van de voordeur te forceren, maar vertrokken voor zover nu bekend zonder buit.

Kleine man met een stevig postuur

Een half uur later werd ingebroken in een woning aan de Veenhof 10e straat. De bewoner hoorde verdachte geluiden. Toen hij ging kijken, overliep hij de inbreker, die direct op de vlucht sloeg. De bewoner omschrijft de dief als een klein persoon met stevig postuur en gekleed in een donkerkleurige jas met capuchon. Hij reed vermoedelijk op een fiets.

Diezelfde nacht was er ook een poging tot inbraak in een woning aan de Agnesstraat in Alverna. Daar werd geprobeerd de achterdeur te forceren, maar dat is niet gelukt.

Laptop, geld, fiets

Tussen 02.15 uur en 06.20 uur lukte het wel om de achterdeur van een woning aan de Panhuisweg open te breken. De dader(s) ging(en) er onder andere vandoor met een laptop en een portefeuille met geld.

Bij een inbraak in de schuur van een woning op de Huurlingsedam werd een blauwe Gazelle damesfiets meegenomen. De politie vraagt mogelijke getuigen contact op te nemen.