Lichaam gevonden in bosjes bij speeltuin

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - In de bosjes aan de Engelenburgstraat in Arnhem is woensdagmiddag een stoffelijk overschot gevonden.

Wat er is gebeurd en om wie het gaat is nog niet bekend. De bosjes en de speeltuin, rondom de plek waar het lichaam is gevonden, zijn afgezet met linten. Volgens twee buurtbewoners hebben een moeder en haar kind het lichaam gevonden. Er zijn zes agenten op de locatie en ook de forensische opsporing komt ter plaatse.