Kinderen vinden lichaam in bosjes bij speeltuin

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - In de bosjes aan de Engelenburgstraat in Arnhem is woensdagmiddag een stoffelijk overschot gevonden. Het lichaam werd gevonden door verschillende mensen, onder wie enkele kinderen.

Zij zijn door de politie en Slachtofferhulp opgevangen, meldt de politie op twitter. De bosjes en de speeltuin rond de plek waar het lichaam is gevonden, zijn afgezet met linten. Wat er is gebeurd en om wie het gaat is nog niet bekend. De forensische rechercheurs onderzoeken de identiteit en de doodsoorzaak.