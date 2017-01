Bier en scootmobiel gestolen bij SV Dinxperlo

ULFT - Voetbalvereniging SV Dinxperlo is geschrokken van de inbraak die zij woensdagochtend ontdekten bij de club. Tientallen kratten bier en een omgebouwde scootmobiel met aanhanger zijn gestolen uit de opslagruimte van de Dinxperlose voetbalvereniging.

'Vanmorgen stond de poort open', vertelt Raymond Lichtenberg. Hij houdt toezicht bij de voetbalclub en doet de nodige klusjes.

'Toen we binnenkwamen zagen we meteen dat er dingen weg waren.' Er waren volgens de toezichthouder duidelijke sporen van inbraak aanwezig. Toch weet Lichtenberg zeker dat de inbrekers precies wisten waar ze de spullen konden vinden. 'Je kon dat zien aan hoe alles erbij lag.'

Omgebouwde scootmobiel met aanhanger

De scootmobiel is een bijzonder object voor de voetbalvereniging. Het vervoersmiddel, versierd in de clubkleuren, werd veel gebruikt door club. 'Ik heb de scootmobiel omgebouwd zodat er een aanhanger erachter geplaatst kon worden. Dat heb ik gedaan om makkelijker dingen te vervoeren binnen de sportclub', aldus Lichtenberg. Volgens hem zijn de kratten niet vervoerd met de aanhanger. 'Nee joh, dat houdt ie nooit.'



De politie is op zoek naar getuigen.