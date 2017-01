Gemeente Berg en Dal decor voor film 'Junkske'

GROESBEEK - Vanaf zaterdag 14 januari zijn verschillende locaties in de gemeente Berg en Dal decor voor de opnames van de nieuwe korte film ‘JUNKSKE’ van studenten aan de Nederlandse Filmacademie Amsterdam. De ploeg filmt vijf dagen achter elkaar.

Onder andere Klein-Amerika en verschillende straten binnen Groesbeek zullen tijdelijk een filmset zijn. Vooral het mooie landschap en de karakteristieke omgeving trokken de makers naar de gemeente.

Het team zegt veel steun te krijgen van de lokale gemeenschap. Slaapplaatsen, film-locaties en zelfs de Gemeente Berg en Dal steunt de filmmakers in de productie van de film.

Regisseur uit de regio

Regisseur Vincent Tilanus maakt een film die teruggrijpt naar zijn jeugd in de omgeving Groesbeek. Junkske gaat over tienerjongen Raf die uit woede zijn broer’s brommer steelt en daardoor flink in de problemen komt. De hoofdrollen in de film worden vertolkt door Rick Lens, Lester van Olffen en Jasper Stoop.

Bevolking kan ook even filmster zijn

Op verschillende dagen worden er nog mensen gezocht om te figureren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op casting@junkskedefilm.nl

