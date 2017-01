Na vier dagen eindelijk weer gas voor iedereen in Ede

EDE - Goed nieuws voor de bewoners van de Edese wijk Maandereng. De gemeente maakt woensdagmiddag bekend dat alle huishoudens, bedrijven en scholen vanaf 18.00 uur de verwarming weer aan kunnen zetten, weer kunnen koken en warm kunnen douchen.

Zaterdag werden 486 adressen getroffen door de gasstoring.

Er was water in de gasleidingen gekomen. Sindsdien doen monteurs van netbeheerder Liander hun best om de leidingen schoon te maken en de klanten weer te voorzien van gas.

Alleen enkele bewoners die niet thuis zijn, zijn nog verstoken van gas.

