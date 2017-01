Milot Rashica wil eredivisie weer verrassen

ARNHEM - Vitesse-aanvaller Milot Rashica kende een moeilijke eerste seizoenshelft bij Vitesse. De Kosovaar zwierf begin dit seizoen tussen de bank en de basis, omdat hij het frisse en verrassende voetbal van het vorige seizoen helemaal kwijt was. Inmiddels lijkt de aanvaller zijn vorm weer terug te hebben gevonden.

Tegen PEC Zwolle, 3-1 winst begin december, ging de aanvaller als vanouds over de vleugels bij Vitesse en kreeg hij het publiek weer op het puntje van de stoel.

De jonge vleugelaanvaller heeft zelf maar één verklaring waarom het dit jaar minder makkelijk ging dan vorig jaar. 'In mijn eerste jaar eredivisie kende niemand mij. Ik was de verrassing, maar nu kennen de tegenstanders mij. Vorig jaar kon ik vrijuit bewegen, nu weten ze wie ik ben en kennen ze mijn sterke punten.'

Rashica weet dat een tweede seizoen daarom altijd moeilijker is, maar de kersverse Kosovaars international is erop gebrand om weer te verrassen. 'Nee, de verrassing is niet weg. Ik kan opnieuw verrassen en hoop dat dat lukt.'

Met Kosovo naar het EK

En wie weet brengt de goede vorm Rashica ook wel naar het Europees Kampioenschap (EK) in 2020. De vleugelspeler kwam namelijk dit jaar in actie voor het land Kosovo, dat net is toegetreden tot de FIFA en UEFA. Het is voor het eerst dat de selectie dus bij elkaar kwam. 'Het was een geweldig gevoel om dit nieuwe land te vertegenwoordigen. We kenden elkaar nog niet, dus we hebben nu tijd nodig. Dat is totaal anders dan toen ik voor Albanië speelde. Daar kende iedereen elkaar al.'

Toch heeft Rashica ambities. 'In deze kwalificatie voor het Wereldkampioenschap moeten we gewoon zo veel mogelijk punten verzamelen, maar ons doel is om uit te komen op het volgende EK.'