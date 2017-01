'Verkeer blijft vastlopen bij tolheffing A15'

ARNHEM - De A15 moet je doortrekken zonder tolheffing, anders blijft Arnhem slecht bereikbaar. Dat zegt wethouder Geert Ritsema van Arnhem in reactie op de oproep van Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA), de grootste ondernemersvereniging van de stad.

OKA riep de gemeentebesturen in de regio op om topprioriteit van de bereikbaarheid van de Gelderse hoofdstad te maken.

Er moet iets gebeuren...

De wegen in en rond Arnhem staan vaak vast en het dreigt alleen maar drukker te worden. Ondernemers vinden dat snel iets moet gebeuren.

Het aantal files in Gelderland nam vorig jaar met bijna 23 procent toe ten opzichte van het jaar ervoor.

Een overzicht van de drukte op de wegen rond Arnhem

De grootste knelpunten zijn te vinden rond Arnhem: de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens en de N325 (Pleyroute) bij Arnhem.

'Bereikbaarheid heeft topprioriteit'

De gemeente vindt ook dat de bereikbaarheid topprioriteit moet worden. Ritsema: 'Het gaat economisch beter. Gelukkig! Maar dat leidt landelijk wel tot meer verkeer en ook tot extra files. Dat stelt Arnhem voor een opgave.'

Hij noemt het 'heel belangrijk dat de A15 wordt doorgetrokken' van Bemmel naar de A12 bij Duiven, en dat er geen tolheffing of andere beperkingen worden opgelegd. Want als dat gebeurt, gaan mensen de snelweg omzeilen en komen ze weer op drukke Pleyroute langs Arnhem terecht.

Visie op bereikbaarheid

De wethouder vervolgt: 'Verder doet de gemeente al het mogelijke om mensen in Arnhem met slimme ICT de beste routes te wijzen, stoplichten optimaal af te stellen en reizigers te stimuleren de spits te mijden en gebruik te maken van OV en de fiets.'

Ritsema wil eind maart een bereikbaarheidsvisie presenteren.

Forse economische schade

Eind vorig jaar kwam CROW, de kennisorganisatie voor verkeer en vervoer, met de prognose dat zonder maatregelen de filedruk in veel Nederlandse steden, waaronder Arnhem, over vijf jaar verdubbeld is.

De verdubbeling zorgt voor een forse economische schade die nu landelijk gezien op 840 miljoen euro wordt geschat. Bij een verdubbeling van de vertragingen in het jaar 2021 kan de economische schade volgens CROW oplopen tot bijna 1,7 miljard euro.

Meer wegen, zinvol?

Projectmanager verkeer en vervoer Hans Voerknecht van CROW ziet de aanleg van meer wegen en tunnels niet als oplossing, omdat het nieuwe problemen opwerpt.

Voerknecht legt uit: 'Dat komt doordat binnen de stad vaak veel kruispunten zijn. Wanneer je er één oplost, bijvoorbeeld door een tunnel te bouwen, zien we dat het verkeer bij het volgende kruispunt achter aansluit en extra lang moet wachten.'

De verkeersspecialist ziet het meer en beter combineren van openbaar vervoer met de fiets wel als mogelijke oplossing.