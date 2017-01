'Kunnen we al iets doen voor Tesla?' Oost NV wordt platgebeld door gemeenten

ARNHEM - De telefoon staat roodgloeiend bij Henk Ligtenberg van de Apeldoornse ontwikkelingsmaatschappij Oost NV. Alle bestuurders en ambtenaren uit de regio willen weten of ze al iets kunnen doen om de nieuwe Teslafabriek hierheen te halen.

Ligtenberg: 'We hebben gezegd dat iedereen zoveel mogelijk moet inventariseren wat er beschikbaar is aan bedrijventerreinen en arbeid in de gemeente, zodat we straks heel snel een gerichte offerte kunnen sturen naar Tesla.'

Ligtenberg heeft opdracht van de provincie Gelderland en Overijssel gekregen om te kijken of de nieuwe fabriek van Tesla naar Gelderland gehaald kan worden. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's wil twee grote fabrieken gaan bouwen in Europa. Minister Kamp probeert deze naar Nederland te halen. Daarom bezocht hij gisteren Silicon Valley, de thuisbasis van de automaker.

Verschillende regio's in Nederland proberen Tesla te lokken. Friesland, Groningen en Drenthe zijn gisteren met een grote internetcampagne begonnen. Gelderland aast ook op de fabrieken, maar kiest een andere tactiek: eerst informatie dan campagne.

Gelderland wil zsm informatie van Kamp

Ligtenberg: 'Doel van het bezoek van de minister was niet alleen de bv Nederland onder de aandacht brengen, maar ook informatie inwinnen. We willen graag een gerichte offerte sturen naar Tesla met de sterke punten van onze regio. De informatie die we nu hebben, is minimaal.'

Het enige dat tot nu toe bekend is over de behoeften van Tesla, is dat er voor de nieuwe fabriek 1200 hectare grond nodig is. Dat is te veel voor een gemeente of provincie. Ligtenberg wil in de offerte naar Tesla daarom samenwerken met Overijssel en Duitsland.

Ligtenberg heeft vandaag meteen geprobeerd om contact te krijgen met de minister over het gesprek, maar door het tijdsverschil was het daar nog te vroeg voor. Hij hoopt later vandaag of morgen meer details te horen.