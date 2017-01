Schade jaarwisseling Beuningen 6 mille

BEUNINGEN - In de gemeente Beuningen is rondom de jaarwisseling door vandalisme voor minstens 5.000 tot 6.000 euro schade aangericht. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie. Het definitieve schadebedrag kan volgens de gemeente nog hoger uitvallen.

Bij een aantal gebouwen zijn ruiten gesneuveld, waaronder basisschool De Fontein. Ook zijn er 15 verkeersborden en 10 afvalbakken vernield. Veel vuurwerkafval is door de bewoners zelf opgeruimd, zo constateert de gemeente.



In Druten is waarschijnlijk minder schade aangericht dan vorig jaar. Toen kwam het schadebedrag uit op ruim 16 mille.