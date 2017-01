Veel trainers assisteren Henk de Jong bij De Graafschap

VARSSELDER - Tim Bakens is toegevoegd aan de technische staf van De Graafschap. Opvallend was het groot aantal assistenten van hoofdcoach Henk de Jong dat woensdag op het veld stond bij de training.

Op het complex in Varsselder werd De Jong bijgestaan door veel hulptrainers. Oud-speler Bakens gaat meer uren stoppen in de spelers van de eerste selectie. Hij deed al trainerswerk bij de jeugd. Onder leiding van trainer De Jong werd speler Bakens in 2012 kampioen met Cambuur in de Jupiler League. Bakens gaat zich vooral bezighouden met de verdedigers.

Ook clubicoon Rogier Meijer, die al wel vaker bij de hoofdmacht assisteert, stond op het trainingsveld. Daarnaast bestaat de staf ook nog uit de trainers Richard Roelofsen (vooral aanvallers), Jan Oosterhuis, Dennis te Braak, Edwin Susebeek (keeperstrainer) en Sander Hollmann (verzorger).

Zij waren allen actief tijdens de lange training van woensdag waarin tijdens een partijspel duidelijk werd hoe De Graafschap vrijdag tegen FC Eindhoven zal aantreden.