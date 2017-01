Ondanks gevaarlijk gevoel blijven longboarders welkom op Posbank

RHEDEN - Longboarders blijven welkom op de Snippendaalseweg op de Posbank bij Rheden. Uit een evaluatie van de gemeente blijkt dat er het afgelopen jaar geen noemenswaardige ongevallen zijn geweest met longboarders.

Een longboard is een verlengd skateboard. De Posbank is populair onder longboarders, maar sinds begin 2016 is het natuurgebied verboden terrein voor ze. Alleen voor de Snippendaalseweg maakte de gemeente een uitzondering.

Uit een evaluatie, die de gemeenteraad na een jaar wilde, blijkt dat het longboarden op de Snippendaalseweg wel als gevaarlijk ervaren wordt door onder meer politie en Natuurmonumenten, maar er zijn geen ongevallen, meldingen of klachten die dit gevoel onderbouwen.

Zo ziet dat eruit op de Posbank:

Het verbieden van longboarden op de rest van de Posbank heeft ook geen negatief effect gehad op de Snippendaalseweg. Er zijn geen (extreem) grote groepen gezien. Ook zijn er niet meer ongelukken gebeurd.

De resultaten zijn voor de gemeente geen aanleiding om de regels aan te passen.

Zie ook:

Longboarders toch welkom op deel Posbank bij Rheden

Met 55 kilometer per uur op een plank de Posbank af