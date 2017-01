Vier nieuwe spelers voor Achilles'29

GROESBEEK - Achilles'29 had de afgelopen week veertien spelers op proef. Vier van hen zijn nu ook daadwerkelijk vastgelegd.

Antonio Stankov, Wim Bokila, Jessie Edge en Emir Smajic spelen tot het einde van dit seizoen voor de Groesbeekse club, hekkensluiter in de Jupiler League.

Stankov is een Macedonische rechtsback met een verleden bij onder meer MVV en FC Oss. De 29-jarige spits Wim Bokila speelde voor heel veel clubs, waaronder AGOVV. Hij is de broer van Jeremy Bokila, die furore maakte bij AGOVV, Zulte Waregem en Petrolul Ploiesti.

Verdediger Jessie Edge (foto) is een 21-jarige jeugdinternational uit Nieuw-Zeeland. Emir Smajic heeft een Zweeds paspoort. Hij is een 27-jarige spits van Östersunds FK. Alleen is hij waarschijnlijk nog niet speelgerechtigd voor de wedstrijd van vrijdagavond thuis tegen Fortuna Sittard. De andere drie kunnen vrijwel zeker wel debuteren voor Achilles.