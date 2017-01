Bestolen reddingsbrigade krijgt reddingspakken in bruikleen

TIEL - Reddingsbrigade Rivierenland Tiel kan weer in beperkte mate uitrukken nadat afgelopen weekend bij een inbraak hun reddingspakken werden gestolen. Reddingsbrigade Nederland geeft drie reddingspakken in bruikleen aan de gedupeerde brigade.

Een inzamelingsactie om nieuwe werkpakken te kopen, verloopt moeizaam. 'We hebben tot nu toe 10 à 12 donaties gekregen', vertelt voorzitter Conny van Bekkum. 'Dat is in totaal zo'n 250 euro.'

De reddingsbrigade heeft vijf werkpakken nodig. Die kosten nieuw een kleine 2000 euro per stuk. 'We hebben nog wat van de verzekeraar terug te krijgen. Maar de pakken waren niet nieuw. We krijgen denk ik hooguit 25 à 30 procent terug. Misschien kunnen we daarvan een of twee pakken terugkopen.'

De totale schade van de inbraak in het clubhuis bedraagt zo'n 15.000 euro.

