Voor bier kun je beter bij NEC dan bij Vitesse zijn

NIJMEGEN - Als je een biertje wilt drinken bij een voetbalwedstrijd, kun je beter bij NEC zijn dan bij Vitesse. Dat blijkt uit onderzoek van besparingsplatform kortingscode.nl.

In de eredivisie ben je alleen bij Go Ahead Eagles goedkoper uit dan in het Nijmeegse Goffertstadion. Vitesse is op sc Heerenveen na het duurst.

Als je per thuiswedstrijd een liter bier drinkt, ben je bij NEC 140,53 euro kwijt. Dat is ruim 40 euro minder dan in stadion GelreDome (183,08 euro).

Bij NEC krijg je overigens Jupiler-bier en bij Vitesse Heineken.