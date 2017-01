Auto gaat in vlammen op, politie gaat uit van brandstichting

Foto: Politie West Maas en Waal

BENEDEN-LEEUWEN - In de nacht van dinsdag op woensdag ging op een parkeerplaats aan de Rozenstraat in Beneden-Leeuwen een auto in vlammen op. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat.

Rond 02.10 uur kwam de melding van de brand binnen. De rode Opel Corsa, die geparkeerd stond op het terrein naast het voormalige verzorgingshuis de Heyacker, brandde volledig af. De politie is op zoek naar getuigen van de brand. Mensen die mogelijk iets gezien hebben, worden verzocht te bellen met 0900-8844.