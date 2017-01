ARNHEM - Het KNMI geeft voor donderdagavond en vrijdagmorgen tot 04.00 uur code geel af in Gelderland.

In de loop van de avond kan het enkele uren gaan sneeuwen. Hierdoor kan zich een sneeuwdek vormen en is er kans op gladheid in het oosten van het land.

Weerinstituut MeteoGroup in Wageningen waarschuwde eerder al dat er in de nacht naar vrijdag 5 tot 10 centimeter sneeuw kan vallen in Gelderland.

