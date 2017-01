Hyballa rekent op Breinburg zolang hij niet weg is

NIJMEGEN - NEC'er Gregor Breinburg staat op het punt te verkassen naar LA Galaxy.

En dan moet Simon Thern van Heerenveen zijn opvolger worden. Maar zolang de transfer niet rond is, rekent trainer Peter Hyballa op Breinburg.

"Hij heeft mij al in december geïnformeerd over zijn ideeën. We wachten maar af. Hij traint iedere dag goed. Zolang hij mijn speler is, ga ik heel professioneel met hem om en hij ook. Maar misschien blijft hij toch."

De trainer is zeer tevreden over de snelheid waarmee NEC momenteel handelt op de transfermarkt. "Ja, ik ben heel positief over Edwin de Kruijff. We praten iedere dag heel veel en dan doet hij PATS. En dan komt er wat. Er is geen gezeik. We besloten dat we Lorenzo Burnet wilden halen en dan gaat Edwin aan de slag en gaat het heel snel."

"We hebben niet veel geld, maar Edwin heeft een heel groot netwerk. We kijken of we iets doen en dat moeten de speler de zaakwaarnemer meewerken. En dan komt er een nieuwe speler."