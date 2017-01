Zoektocht naar nieuwe antibiotica op de bodem van de zee

NIJMEGEN - Omdat bacteriën steeds vaker resistent zijn voor antibiotica is de wetenschap opzoek naar nieuwe antibiotica. Een onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit duikt daarvoor letterlijk in het diepe. Op de bodem van de zee bij het Italiaanse Sicilië.

Microbioloog Christian Jogler begint deze week aan zijn eerste werkweek aan de Radboud Universiteit. Hij was voor zijn aanstelling in Nijmegen onderzoeksleider bij de Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ), over de hele wereld bekend om zijn bibliotheek van bacteriën die wetenschappers kunnen bestellen voor onderzoek.

Jogler is via het Radboud Excellence Initiative aangetrokken om bij de Nijmeegse afdeling microbiologie te komen werken. Dat meldt universiteitsblad Vox. Hij neemt nog drie andere medewerkers uit zijn voormalige onderzoeksgroep mee.

Raketbrandstof uit afvalwater

Christian Jogler gaat in Nijmegen samenwerken met microbioloog Laura van Niftrik. Ze werkten al samen om te kijken of afvalwater kan worden omgezet in raketbrandstof. Van Niftrik vertelt aan het universiteitsblad dat haar nieuwe collega net als zijzelf en collega-microbiologen Mike Jetten en Huub Op den Camp zoekt naar nieuwe bacteriën.

‘En als je op zoek bent naar nieuwe bacteriën dan ga je bijvoorbeeld op zoek naar ongewone condities, waar de kans groot is dat zich heel specialistische bacteriën hebben ontwikkeld.’ De diepzee in de omgeving van het Italiaanse Sicilië is daar een voorbeeld van. Daar is vulkanische activiteit. Onder dat soort extreme omstandigheden is de kans groot dat je bijzondere bacteriën vindt.

Al interesse voor diepzee-antibiotica

Planctomyceten bijvoorbeeld. Deze bacteriesoort groeit heel langzaam maar komt niettemin heel veel voor in die diepzee met vulkanische activiteit. ‘Een verklaring is dat ze misschien antibiotica uitscheiden waarmee ze concurrerende bacteriën kunnen doden.’

Christian Jogler gaat op zoek naar deze potentiële bronnen van nieuwe antibiotica. Daarvoor moet hij diep duiken, maar duiken doet hij graag. Een farmaceutisch Duits bedrijf heeft al interesse getoond in de onderzoeksresultaten.