Grote stroomstoring in gemeente Zaltbommel voorbij

Foto: Omroep Gelderland

ZALTBOMMEL - De stroomstoring in Zaltbommel is voorbij. In delen van de gemeente Zaltbommel was rond half twee de stroom uitgevallen. Volgens netbeheerder Liander waren zo'n 1000 huishoudens en bedrijven getroffen door de storing.

Het gaat onder meer om Zaltbommel (postcodegebied 5301) en de omgeving van Bruchem en Kerkwijk (postcodegebieden 5314 en 5315). Liander verwachtte dat iedereen rond 15.30 uur weer stroom heeft, maar rond 14.50 uur was het al zover. De oorzaak van de storing is niet bekend.