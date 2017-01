Waardering groot voor bus die je overal oppikt wanneer je wilt

ARNHEM - Klanten geven Breng Flex een hoge waardering. Sinds een kleine maand kunnen mensen in Arnhem en Nijmegen een bus bestellen bij een halte naar keuze en dan naar de gewenste halte rijden. Op een schaal van 1 tot 5 wordt de service met een 4,8 beoordeeld.

'We hadden niet verwacht dat we zo positief beoordeeld zouden worden', zegt Daan Stevens van vervoerder Breng. 'Het systeem wordt heel erg gewaardeerd.'

Tot nu toe hebben 515 klanten in totaal 825 ritjes gereden. De gemiddelde wachttijd is elf minuten.

Het aantal klanten is nog niet zo hoog, erkent Stevens. 'Maar we hebben nog niet aan promotie gedaan, zodat we het systeem eerst kunnen verkennen. Eind januari, begin februari komt er een grote campagne.'