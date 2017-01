NEC'er Jeffrey Leiwakabessy ligt er enkele weken uit

NIJMEGEN - NEC zal het enkele weken moeten stellen zonder Jeffrey Leiwakabessy.

Een echo heeft uitgewezen dat er schade is in de hamstring van de 35-jarige linksback. Leiwakabessy liep de blessure op in de laatste minuut van de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle bij het geven van een lange pass. Er is sprake van een scheurtje en het duurt zeker twee tot drie weken voordat hij daarvan hersteld zal zijn.

Kevin Mayi viel tegen PEC ook uit met een enkelblessure, maar de Franse spits stond wel weer op het trainingsveld. "Ik heb nog wel wat last, maar het gaat weer. Ik speel zondag zeker tegen Willem II. En wil ook scoren, daar ben ik wel aan toe." Mikael Dyrestam, die ook griep had in Spanje, ontbrak ook bij de training. Hij kampt met wat hamstringklachten, maar de verwachting is dat hij deze week weer aansluit bij de groep.