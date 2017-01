Burnet maakte de NEC-fans al eens blij

NIJMEGEN - Lorenzo Burnet maakte direct kennis met de regels van trainer Peter Hyballa op zijn eerste training bij NEC.

Hij werd flink aangepakt met sprintoefeningen en tegenspraak werd niet getolereerd. "Blaba, niks ja maar, dat is hier tien push-ups", liet de Duitser hem weten.

Burnet werd bliksemsnel binnengehaald door NEC, dat hem huurt van Slovan Bratislava. "Het is heel snel gegaan. Ik was in Slowakije in Bratislava en werd gebeld door mijn zaakwaarnemer. Of ik terug wilde keren naar Nederland. Ik was op zoek naar speelminuten, want ik speelde daar niet veel meer. En deze optie wilde ik zeker niet laten gaan. Ik weet niet of ik zondag al kan spelen. We hebben nog een aantal dagen en dan zullen de trainer en ik een beslissing nemen. Je moet wel luisteren naar je lichaam."

De linksback maakte de fans van NEC ooit al eens blij. "Ik scoorde de winnende thuis tegen Vitesse in de play-offs. Dat was een mooi moment voor mijzelf, maar ook voor de fans van NEC. Ik weet dat tegen Vitesse een echte derby is en kijk ernaar uit om die te gaan spelen."