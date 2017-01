Raad praat over slibstort Redichemse Waard

CULEMBORG - De gemeenteraad van Culemborg praat donderdagavond over de toekomst van de Redichemse Waard. De eigenaar van het gebied wil in de buitendijkse afgraving licht verontreinigd baggerslib storten. Het gebied is geliefd bij zwemmers, watersporters en wandelaars.

Verschillende maatschappelijke organisaties in Culemborg zijn tegen het storten van slib. Vooral omdat volgens hen nog niet duidelijk is wat er met de afgraving zal gebeuren als het slib eenmaal gestort is. Ook is onduidelijk wat de plannen zijn voor het omliggende gebied. Behoud natuur en zwemwater Het gemeentebestuur van Culemborg wil het liefst samen met de eigenaar en de andere betrokken partijen zoeken naar een oplossing waarin iedereen zich kan vinden. Uitgangspunten daarbij zijn dat onder meer de natuur- en archeologische waarden worden beschermd. Ook moet de plas als vis-, zeil- en zwemwater kunnen blijven dienen. Het voorstel van het college heeft alleen kans van slagen als de eigenaar en de maatschappelijke organisaties bereid zijn om samen te werken en als de gemeenteraad van Culemborg hiermee instemt.