Vrouw ligt na val urenlang hulpeloos op de grond

APELDOORN - Een medewerkster van de thuiszorg heeft vanochtend in Apeldoorn hulp gekregen van de politie bij de zorg van een cliënt. De vrouw op leeftijd was gewond geraakt na een val.

Omdat de medewerkster van de thuiszorg de woning niet in kon komen, schakelde zij de politie in. Agenten braken de deur open en hielpen de vrouw overeind.

Ze bleek al sinds 06.00 uur 's ochtends op de grond te hebben gelegen en droeg geen alarm of telefoon bij zich. Gelukkig was ze verder in goede gezondheid. 'Na een glaasje water ging het gelukkig weer wat beter', zo meldt de politie Apeldoorn.