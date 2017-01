Arnhemmer Breeman tussen Russen in raad Vitesse

ARNHEM - Arnhemmer Gerrit Breeman wordt per direct toegevoegd aan de Raad van Commissarissen (RvC) bij Vitesse. De directeur van Volkshuisvesting Arnhem volgt Kees Bakker op, die aftreedt na zijn zittingstermijn.

De RvC, waar Yevgeny Merkel de voorzitter van is, bestaat hiermee uit twee Russen en een Arnhemmer. Breemans toetreding werd bekendgemaakt tijdens een persmoment. 'Het is mooi om de voetbalwereld eens van binnenuit te bekijken. Vanuit een organisatie, niet als supporter', zei hij daar.

Vitessenaar van de oude stempel

Breeman is geboren in Den Haag, maar kwam op zijn tiende al naar Arnhem. Sinds zijn twaalfde komt hij bij wedstrijden van Vitesse.

Tijdens het persmoment vertelt Breeman: 'Ik werd meegenomen door een vriend en ik vond het allemaal wel interessant om mee te maken, dat voetbal. Mijn eerste seizoenskaart nam ik in 1990, daarvoor kwam ik regelmatig bij Vitesse. Ik stond achter het doel; de kant van Monnikenhuizen. Mijn favoriete speler was spits Hans Verhagen.'

Hij begint te lachen, 'Die kennen jullie niet?'

Bekend in het Arnhemse

Verhagen is dan misschien de grote onbekende voor de aanwezig journalisten, Breeman is dat absoluut niet. Hij heeft immers zijn sporen wel verdiend in het Arnhemse.

Breeman: 'Ik zit ook in het bestuur van Playing for Success, dat weer nauw samenwerkt met de stichting Vitesse Betrokken. En daarnaast heb ik met Volkshuisvesting Arnhem ook al langere tijd contact met Vitesse.'

Met zijn toetreding komt de Arnhemmer tussen Valery Oyf en Yevgeny Merkel (met Duits en Russisch paspoort) in de RvC.

'Hart ging sneller kloppen'

'Toen Kees Bakker (vorige voorzitter RvC) mij vroeg om voorzitter van het Stichtingsbestuur te worden (en in de Raad van Commissarissen plaats te nemen) moest ik eerst nadenken. Maar mijn hart ging wel sneller kloppen. Ik ben supporter en dat maakt het leuk.'

De gedreven Arnhemmer zegt daarnaast ook dat hij het interessant vindt om commissaris te zijn bij 'zijn' Vitesse. 'Dit ligt toch in het verlengde van wat ik doe als directeur van Volkshuisvesting.'

Stoppen met de één, door met de ander

Met Breeman als commissaris komt ook weer wat ervaring binnen. 'Ik was net met twee commissariaten gestopt, maar wilde ook wel weer ergens anders in een commissariaat. Alleen hield ik het niet voor mogelijk dat dit bij Vitesse zou zijn.'

Na het vertrek van Kees Bakker bestaat de RvC naast Breeman ook nog uit twee mannen met een Russisch paspoort, die banden hebben met eigenaar Alexander Chigirinsky. Het drietal moet samen het beleid van Vitesse controleren en heeft onder meer een belangrijke stem in wie hoofdtrainer wordt bij Vitesse.

Vergaderen in het Engels

Natuurlijk wilde Breeman wel weten met wie hij te maken kreeg. 'Het was een voorwaarde van mij eerst een gesprek te hebben met Oyf en Merkel. We hebben elkaar nu twee keer ontmoet en ze kwamen prima over.

'Iedereen heeft het er natuurlijk over, maar voor mij zijn het geen Russen meer, maar twee wereldburgers. Ze hebben een wijdere blik dan ik. Het enige wat wennen zal zijn, is vergaderen in het Engels.'

Breeman heeft eigenaar Chygirinsky nog niet ontmoet. 'Maar ik ga ervan uit dat dat binnenkort gaat gebeuren. Ik begrijp dat hij ook in het vastgoed zit, misschien kunnen we daar eens van gedachten over wisselen. En over het voetbal natuurlijk.'

'Ernumse karakter bewaken'

Maar wat wil de enthousiaste Breeman nu eigenlijk bereiken met zijn rol in de RvC? 'Allereerst is het de bedoeling dat we toezicht houden. Dat betekent: betrokken zijn en afstand houden. Dat is als supporter best moeilijk. Ik wil dan ook een 'kritische vriend' zijn.'

'Daarnaast wil ik het Ernumse karakter bewaken. Ik wil de verbinding tussen de stad en club sterker maken. Vitesse doet al wel veel, maar Arnhemmers moeten trotser op hun club en stad worden. Dat is moeilijk, want Arnhemmers kunnen nuilen. Maar diep in hun hart zijn ze trots op hun stad en de club. Dát willen we omhoog halen.'

Breeman denkt dat te gaan bereiken door veel te praten. 'Communicatie, communicatie, communicatie', benadrukt hij. Maar ook: 'Zo veel mogelijk wedstrijden winnen. Ik weet dat het veranderen van dat karakter lang kan duren, maar ik heb er vertrouwen in. Ik moet volhouden om de Arnhemmers te overtuigen.'

Breeman weet dat de klus extra uitdagend is, omdat hij zich in het wespennest van de voetbalwereld gaat begeven. 'Het is een groot verschil met mijn werk als directeur bij Volkshuisvesting. In het voetbal is alles nog dynamischer. Hier wordt alles uitvergroot en ook emotie speelt een grote rol.'

Directeur blij met Breeman

In principe zit Breeman de komende drie jaar in de Raad van Commissarissen; de standaard termijn. Daarna bestaat de mogelijkheid om te verlengen. Het is de bedoeling van de Arnhemmer lang te blijven zitten en daar is Vitesse-directeur Joost de Wit maar wat blij mee.

De Wit: 'Het is een echte Vitesse-fan en een man uit Arnhem met een goed netwerk. Hij kan mij hierdoor goed helpen.' Breeman denkt dat ook: 'Ik kan geen bal raken, maar ik ken wel veel mensen uit de gemeente en provinciepolitiek, en uit de stad Arnhem. Dat netwerk kan benut worden.'