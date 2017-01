Alle griepgevallen bij NEC trainen gewoon mee

NIJMEGEN - Tien spelers werden afgelopen week geveld door griep op het trainingskamp van NEC in Marbella.

En na de slopende terugreis van twaalf uur met vijf uur vertraging was het er voor de meesten ook niet beter op geworden. Maar een dag rust heeft wonderen gedaan. De spelers stonden allemaal weer op het trainingsveld woensdagochtend.

Tot enthousiasme van trainer Peter Hyballa. "Maar dat heeft ook te maken met ons. Met de medische staf, die medicijnen en vitaminen hebben gegeven. Maar het is vooral ook mentale hardheid. En met de concurrentie. Er zijn drie nieuwe spelers, dus ook als je je niet helemaal goed voelt, ga je toch naar de training. Alleen Marco van Duin is nu ziek, die was niet ziek in Marbella."