Automobilist racet met ruim 100 km/uur door bebouwde kom

Foto: politie Zevenaar

EDE - Een man van 23 uit Zevenaar is dinsdag voor de tweede keer in een jaar tijd zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De automobilist moest het roze pasje weer inleveren nadat hij was betrapt bij een verkeerscontrole in Ede.

De man uit Zevenaar reed met ruim 100 km/uur door de bebouwde kom. Op de Kastelenlaan raasde hij met 109 km/uur langs de controlepost van de politie. Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. De officier van justitie beslist of en zo ja wanneer de bestuurder zijn rijbewijs terugkrijgt.