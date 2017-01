Ondanks kritiek wil Beuningen megastore, 'Al wordt het wel moeilijk'

BEUNINGEN - Beuningen blijft moeite doen om megatuincentrum Van Cranenbroek naar de gemeente te halen. Dat blijkt uit detailhandelsvisie die het college van burgemeester en wethouders heeft opgesteld.

Weerstand tegen megastore

In de zomer van 2015 nam het college een positief principebesluit over de wens van Van Cranenbroek om zich te vestigen om de plek waar nu tuincentrum Bull zit aan de van Heemstraweg. Tegen dat plan is veel weerstand van omwonenden die verkeersoverlast vrezen en van ondernemers uit het centrum die vrezen voor concurrentie. Van Cranenbroek wil namelijk naast tuinartikelen ook andere dingen verkopen zoals auto-accessoires, gereedschap, sportartikelen en kleding.

Wethouder Hans Driessen denkt dat het met die negatieve effecten allemaal wel meevalt en ziet vooral het voordeel van de werkgelegenheid voor zo'n 150 man. 'Werk bovendien waarvoor je niet zo veel opleiding nodig hebt en dat kunnen we hier in Beuningen goed gebruiken.'

Provincie blijft streng

Toch ziet Driessen wel in dat het lastig wordt om de komst van Van Cranenbroek naar Beuningen erdoor te krijgen. Van de 15.000 vierkante meter winkeloppervlak die Van Cranenbroek wil realiseren wil de ondernemer 10 procent (1500 vierkante meter) reserveren voor het zogenoemde nevenassortiment. Maar gedeputeerde Josan Meijers houdt streng vast aan de eis dat het nevenassortiment niet meer dan 100 vierkante meter mag beslaan.

'Het wordt spannend'

Die regel is er om de binnenstadondernemers van de Gelderse gemeenten te beschermen. Driessen moet de buurgemeenten dus nog zien te overtuigen van het Beuningse plan. En dat zal niet meevallen in een tijd dat veel gemeenten worstelen met mega outlet centres aan de ene kant en leegstaande bedrijventerreinen anderzijds. Driessen: 'Het wordt spannend de komende twee maanden.' De Beuningse wethouder begrijpt trouwens weinig van de regel van 100 vierkante meter. 'Bij Ikea is dat kennelijk geen probleem, terwijl de oppervlakte voor nevenassortiment daar toch echt groter is.'

'Ik geef het niet op'

Maar ondanks de beren op de weg die Hans Driessen nog ziet, blijft hij zich maximaal inspannen voor de komst van Van Cranenbroek. 'Ik geef het niet op. Niet alleen omdat er een motie van de gemeenteraad ligt die dit van mij vraagt, maar ook omdat ik geloof dat de komst van Van Cranenbroek goed is voor Beuningen.'

Zie ook: