Geen 500 gram maar 52 kilo hennep: enige coffeeshop in Harderwijk moet dicht

HARDERWIJK - Harderwijkers die graag een jointje roken, zullen vermoedelijk snel op zoek moeten naar een nieuwe coffeeshop. De enige van de stad, Coffeeshop Liberty, moet namelijk de deuren sluiten.

Dat heeft de Raad van State woensdagochtend besloten. De eigenaar van Liberty werd in 2011 veroordeeld tot een maand gevangenis en een geldboete, omdat hij 52 kilo hennep in bezit had. De wettelijke maximale hoeveelheid ligt op 500 gram. Bovendien is in de vergunning van de man opgenomen dat de gedoogverklaring van zijn shop automatisch zou vervallen wanneer sprake is van een onherroepelijke veroordeling.

Dat lot voltrok zich woensdag dus voor de man, nadat de Raad van State het protest van hem afwees. In dat proces voerde hij onder meer aan dat hij de coffeeshop al vele jaren zonder problemen exploiteert, hij al veel investeringen in zijn shop heeft gedaan en dat zijn gezinsleden afhankelijk zijn van de inkomsten. De RvS besloot dus anders.

De burgemeester mag de deuren laten sluiten, maar heeft hiervoor nog wel een handhavingsbesluit nodig. Daartegen kan de coffeeshopeigenaar overigens ook nog naar de rechter stappen, en later nog in hoger beroep bij de Raad van State.