Drie spitsen bij De Graafschap tegen FC Eindhoven

VARSSELDER - Henk de Jong laat De Graafschap vrijdag in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven, zoals verwacht, met drie spitsen spelen.

Onder de vorige trainer Jan Vreman voetbalden de Achterhoekers altijd met twee spitsen. In de voorbereiding op de tweede seizoenshelft maakte De Jong al direct duidelijk dat hij met echte vleugelspitsen wil aantreden. De nieuwe coach predikt een aanvallende speelstijl en wil vooral thuis het publiek vermaken.

Bij De Graafschap worden de zijkanten in Eindhoven bezet door Elvio van Overbeek en Youssef El Jebli. Andrew Driver is net als tijdens de laatste wedstrijden voor de winterstop de linksback. Bryan Smeets staat voor de verdediging als controleur opgesteld.

Bannink geblesseerd

In de selectie ontbreken op dit moment twee spelers die in de lappenmand zitten. Luis Pedro en Alexander Bannink staan deze week dan ook niet op het trainingsveld. Bannink kreeg een schop op zijn enkel in het oefenduel tegen Heracles Almelo. De Graafschap bereidt zich voor in Varsselder waar kunstgras ligt. Ook het duel vrijdag tegen FC Eindhoven wordt afgewerkt op kunstgras.

De Graafschap staat zestiende in de Jupiler League, FC Eindhoven 11e. De Graafschap won dit seizoen pas 5 van de 19 competitieduels.

Opstelling: Bednarek; Will, Lammers, Linthorst, Driver; Diemers, Smeets, Koolhof; Van Overbeek, Parzyszek en El Jebli.