Drie spitsen bij De Graafschap

VARSSELDER - De nieuwe trainer Henk de Jong laat De Graafschap vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven met drie spitsen spelen.

Dat is voor het eerst dit seizoen. Onder de vorige trainer Jan Vreman werd altijd met twee spitsen gespeeld.

Bij De Graafschap worden de vleugels bezet door Elvio van Overbeek en Youssef El Jebli. Andrew Driver is net als eind vorig jaar de linksback. De Graafschap staat zestiende in de Jupiler League. Er is sneeuw voorspeld; het is afwachten of het duel in Eindhoven doorgaat.

Opstelling: Bednarek; Will, Linthorst, Lammers, Driver; Diemers, Smeets, Koolhof; Van Overbeek, Parzyszek en El Jebli.