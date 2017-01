Inwoners krijgen stuk grond 'cadeau'

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen wil inwoners die een tuin aan het water hebben een stuk grond voor niets geven. Het om huizen waarbij bewoners gebruik maken van de grond rondom de beschoeiing aan de waterkant.

Onderhoud kostbaar en tijdrovend

Beschoeiing is een constructie die een oever of waterkant beschermt tegen afkalven. Doordat die vaak grenst aan de tuin van bewoners is het voor de gemeente onmogelijk om die te bereiken voor onderhoud. De gemeente zou hierover dan per bewoner afspraken moeten maken wat zeer tijdrovend en kostbaar is. Daarom stelt wethouder Helmer-Englebert voor om deze grond 'om niet' over te dragen.

Beschoeiing is onnodig

Het gaat in de meeste gevallen om huizen aan vijvers zoals in de Lindenholt bij park De Omloop. De wethouder schrijft in haar voorstel dat de beschoeiing hier waarschijnlijk is geplaatst omdat dit destijds gebruikelijk was, 'maar nodig is het niet!' Daarom geeft de gemeente de grond nu liever uit handen. 'De koper krijgt de lusten en de lasten.' In ruil voor het onderhoud worden de betreffende bewoners gecompenseerd doordat ze 1,5 meter grond rondom de beschoeiing in eigendom krijgen zonder ervoor te betalen.

Snippergroen

Daarnaast wil de wethouder af van het zogenoemde snippergroen rondom diverse huizen. Bij een vaste grondprijs voor de grond gaat dit niet, daarom stelt ze in het plan 'Groen Geregeld' voor om een flexibele prijs te hanteren. 'De opbrengsten zullen minimaal zijn; primaire doelstelling is dat het goed is geregeld.'