Dit is de mooiste goal van 2016 en meteen ook van 2017...??

GROESBEEK - De vrije trap van Treffers-speler Nick de Bondt tegen Jong Sparta is verkozen tot mooiste Gelderse doelpunt van de Tweede Divisie in 2016.

De redactie van het programma Clubs met Ballen had de 10 mooiste goals geselecteerd van de vier Gelderse clubs in de Tweede Divisie. Het publiek mocht daar op stemmen. De vrije trap die Nick de Bondt binnen schoot in de thuiswedstrijd van De Treffers tegen Jong Sparta werd met een grote meerderheid van stemmen verkozen tot mooiste goal.

Kai Koreniuk van Jong Vitesse eindigde op de tweede plaats met een mooi schot en Wimilio Vink van T.E.C. uit Tiel werd derde met een prachtige stift.

Maandagavond kreeg winnaar Nick de Bondt de bijbehorende beker uitgereikt na de oefenwedstrijd van De Treffers in en tegen FC Oss (1-4 winst). In die wedstrijd maakte de Bondt opnieuw een prachtige goal, 'misschien al wel de mooiste van 2017', aldus de aanvaller zelf.

De winnende goal, de uitreiking van de beker en de goal tegen FC Oss zijn woensdagavond te zien in het programma Clubs met Ballen.