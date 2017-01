Bromfietser breekt rug bij aanrijding; politie zoekt doorrijder

ARNHEM - De politie in Arnhem is op zoek naar een automobilist die vorige week donderdag doorreed na een ernstig ongeluk.

Een bromfietser werd die dag op de Valckenierstraat aangereden door een auto. Dat gebeurde rond 16.15 uur ter hoogte van Basisschool St. Paulus.

Breuk in wervelkolom

De bromfietser kwam bij de botsing ten val en liep daarbij een breuk op in zijn wervelkolom. Of het slachtoffer blijvend letsel overhoudt is niet duidelijk. Ondanks de ernst van het ongeval bekommerde de automobilist zich niet om het slachtoffer; de wagen reed door in de richting van de Johan de Wittlaan.

Het zou gaan om een witte Renault met witte kentekenplaten. De politie wil graag met de bestuurder in contact komen. Ook zoekt ze getuigen van het ongeval.

De plek van het ongeval. Bron: Google Maps