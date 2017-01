Jongens (16) zwaaien met wapen in filmpje op Facebook en dreigen met overval

VOORST GEM VOORST - Een zestienjarige jongen uit Voorst is afgelopen maandagavond aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval. Dit deed hij samen met een even oude vriend uit Zaandam.

De twee werden in de woning van de jongen uit Zaandam gearresteerd. De politie kwam hen op het spoor na een filmpje op Facebook, waarin ze volgens de politie aankondigden een overval te gaan plegen. Terwijl ze dit zeiden, zwaaiden ze met een (mogelijk nep) vuurwapen en met munitie. Over het beoogde doelwit zeiden ze niets, maar de politie vond het voldoende voor een aanhouding op verdenking van het voorbereiden van een overval.

Het wapen, waarmee in de video werd gepronkt, is overigens in de woningen van beide jongens niet aangetroffen. De tiener uit Voorst is in Apeldoorn ingesloten. Daar zal hij verder verhoord worden. De jongen uit Zaandam is overgedragen aan de politie in zijn regio, omdat hij ook verhoord moest worden over een ander strafbaar feit.