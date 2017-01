Bocht waar brandweerauto huis ramde 'niet heel gevaarlijk'

APELDOORN - De bocht in de Vosselmanstraat in Apeldoorn waar zondag een brandweerauto een huis ramde, staat volgens de gemeente niet te boek als heel gevaarlijk.

'Hij is wel scherp, maar onder normale omstandigheden kun je er met 50 kilometer per uur doorheen', zegt woordvoerder Arnoud van der Steen. Omwonenden pleitten na het ongeluk voor maatregelen, omdat er vaker ongelukken zijn gebeurd. De gemeente vindt aanpassing nog niet nodig.

De gemeente heeft de cijfers over 2016 nog niet, maar de woordvoerder weet al wel dat er toen twee ongelukken waren. Snelheid speelde volgens hem toen een rol. Uit de cijfers tot en met 2015 blijkt in elk geval niet dat de bocht heel gevaarlijk is, zegt Van der Steen.

Gemeente wacht politieonderzoek af

De politie is nog bezig met het onderzoek naar het ongeluk van zondag, toen de bluswagen op weg naar een brand in Teuge een huis ramde. Pas als daar iets bijzonders uit naar voren komt, wil de gemeente maatregelen overwegen.

De brandweerauto liep heel veel schade op. De twee brandweerlieden kwamen er met lichte verwondingen vanaf. De chauffeur zat voor het eerst achter het stuur op weg naar een brand.

