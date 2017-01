Tot 10 centimeter sneeuw kan er vallen!

Foto: Pexels

ARNHEM - In de nacht naar vrijdag kan in Gelderland 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen, verwacht MeteoGroup in Wageningen.

Het blijft lastig voorspellen, zegt weerman Reinout van den Born. 'De storingen bewegen zo snel. Ze hoeven maar een heel klein beetje van hun koers af te wijken of ze komen heel ergens anders terecht. Je weet het 12 uur van tevoren redelijk zeker, maar het is nu in ieder geval bevestigd.' Weerman Reinout van den Born op Radio Gelderland: Woensdag is een regenachtige dag. Er valt een paar millimeter. Het wordt 8 à 9 graden. Uiteindelijk staat er een stevige westelijke wind. Ook donderdag overdag waait het nog stevig, het is dan een paar graden koeler. 's Avonds begint het te sneeuwen.