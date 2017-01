Nog 150 huishoudens Ede zonder gas

EDE - In de Edese wijk Maandereng zitten nog zo'n 150 klanten zonder gas, meldt de gemeente.

Zaterdagochtend kwamen ongeveer 500 huishoudens en bedrijven in de wijk zonder gas te zitten, omdat water in de leidingen was terechtgekomen. Alle leidingen moeten schoongespoeld worden. Daarna worden de woningen één voor ééns weer op het gas aangesloten.

Liander gaat rond 8.00 uur verder met het aansluiten.

