Bizar: vrouw 'parkeert' auto onder busje

Foto: politie Ede

EDE - Een opmerkelijk tafereel in Ede: een vrouw schoot na een aanrijding met haar auto onder een busje. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond.

Volgens de politie Ede gebeurde het bizarre ongeval op de Goudenstein. De vrouw raakte daar met haar Renault Clio van de weg en botste vervolgens tegen een Volkswagen Transporter. Met twee wielen van de grond Je zou verwachten dat de auto door de klap tot stilstand kwam, maar niets was minder waar: de Clio schoot onder de veel zwaardere Transporter, waardoor die met twee wielen van de grond kwam. De toedracht van de aanrijding is onbekend gebleven. Vermoedelijk heeft (over)vermoeidheid een grote rol gespeeld. Hoewel het ongeval maandagochtend al gebeurde, deed de politie Ede er pas woensdag melding van op Facebook. Zie ook: Facebookpagina Politie Ede