Nummer van jongste zoon van vermoorde Alex Wiegmink bij laatste Memorial Loop

RHEDEN - Bij de laatste Alex Memorial Loop op de Posbank bij Rheden wordt zondag een nummer ten gehore gebracht dat de jongste zoon van de vermoorde Alex Wiegmink heeft gecomponeerd. Hij schreef het nummer 'De onbekende man' voor zijn vader.

Alex Wiegmink uit Drempt werd in januari 2003 om het leven gebracht tijdens een rondje hardlopen op de Posbank. De zaak bleef bijna veertien jaar onopgelost, maar in november kwam er een doorbraak. Twee mannen uit Brabant werden opgepakt.

Jarenlang werd door hardloopmaatje Aad Steylen een Alex Memorial Loop gehouden. Na tien jaar stopte Steylen met deze herdenking, maar nu de zaak lijkt opgelost, wordt de loop nog één keer gehouden.

(De Alex Memorial Loop in 2009. Foto: Martin de Jongh)

De herdenking begint zondag om 09.00 uur op de plek waar Wiegmink werd doodgeschoten. Dat is op de parkeerplaats aan de Burgemeester Bloemersweg. Een half uur eerder vertrekken de trimmers van De Elsberg naar de bewuste parkeerplaats. Na de herdenking is er nog een loop van 10 à 15 kilometer, onder begeleiding van de oudste zoon van Alex Wiegmink, die fysiotherapeut is.

Als het glad is, kan die plek alleen worden bereikt door de oprit vanaf De Steeg.

Niet alleen de jongste zoon van Alex Wiegmink is aanwezig. Ook de andere twee zonen en twee broers zijn er, net als weduwe Greet.

Na een toespraak en een minuut stilte zal het kruis dat altijd tijdens de Alex Memorial Loop op de parkeerplaats werd neergezet, worden begraven.

Luister hier naar het nummer ‘De onbekende man’ van Jos Wiegmink: