Eerste dorpsdichter van Heumen komt uit Mook

Marjolein Pieks. Foto: Initiatief Dorpsdichter Heumen

OVERASSELT - Marjolein Pieks uit Mook is de eerste dorpsdichter van de gemeente Heumen. Dat maakte de vakjury dinsdagavond bekend in het Verenigingsgebouw in Overasselt.

Pieks blijft twee jaar dorpsdichter. Ze zal geregeld, onafhankelijk en op eigen initiatief gedichten maken die betrekking hebben op bewoners, gebeurtenissen en situaties in Nederasselt, Overasselt, Heumen en/of Malden. Pieks krijgt er geen geld voor. Er waren vier genomineerden. Pieks is de enige die niet uit de gemeente Heumen zelf komt, maar uit het Limburgse Mook. Wel heeft ze een aantoonbare band met de Gelderse buurgemeente. Zo verzorgt ze in Malden en Nijmegen workshops creatief schrijven en podiumpresentaties. Verder is ze voorleesmoeder in Overasselt. Pieks is wel van plan om binnenkort naar Malden te verhuizen. Hieronder het gedicht dat door Pieks werd geschreven voor de benoemingswedstrijd. Heumen komt een dichter bij het Maas- Waal kanaal moet dat nou vraagt een vrouw met een hond ah gossie wat een stumperd denkt een afvalprikker laat hem met rust schreeuwt een meisje vanaf de overkant laat mij dat varkentje maar even wassen oppert de sluiswachter komt een dichter over het Kerkplein kan het wat zachter? krakeelt een kroegbaas God schrijft beter fluistert een ambtenaar lijn 83 snoert hem vast de mond denkt een hangjongere moet ie hier komen sist het achter de coulissen komt een dichter dwars door het bos schiet toch op spuugt een atleet loop door blaft een chihuahua nu niet dichterbij komen zoemt de imker moet ik je leren zwemmen vraagt een welpje komt een dichter in Heumen wordt ie dorpsdichter