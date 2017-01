Vrachtwagen schaart op A1 bij Hoevelaken

HOEVELAKEN - Op de A1 is woensdagochtend vroeg bij knooppunt Hoevelaken een vrachtwagen geschaard. De verbindingsweg naar de A28 richting Utrecht was daardoor enige tijd afgesloten.

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) was de weg rond 6.30 uur weer vrij. Het verkeer richting Utrecht hoefde daardoor niet meer om te rijden via de A1 en A27.

Het is niet bekend hoe het ongeluk met de vrachtwagencombinatie kon gebeuren. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

De situatie rond 6.15 uur. Bron: LiveTraffic.nl