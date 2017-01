Wie wil er 3200 kikkers? Man wil van verzameling af

HEDEL - Rob van Niekerk uit Hedel ontwikkelde zich de afgelopen veertig jaar als een echte kikkerfanaat. Wat begon met een grap, mondde uit in een verzameling van 3200 kikkers.

Maar nu Van Niekerk wil van zijn verzameling af. Hij gaat verhuizen en in het nieuwe huis is er geen plek meer voor de kikkers. 'Aan de ene kant wil ik graag dat de kikkers aan een groter publiek tentoongesteld kunnen worden. Er zitten heel veel unieke kikkers bij. Aan de andere kant willen we kleiner gaan wonen. De kinderen zijn het huis uit. Dus we gaan proberen de collectie ergens onder te brengen.'

Overigens wil Van Niekerk niets aan de verzameling over houden. 'Als ze maar een goed plekje krijgen.'