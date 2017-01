Trump met blote penis in vogelpak: protestkunstwerk naar VS

ZUTPHEN - Een anti-Trump kunstwerk van de Zutphense kunstenares Edith Meijering hangt op The Nasty Women-tentoonstelling die donderdag wordt geopend in San Diego, in de Amerikaanse staat Californië. 'Het was een impulsieve actie om werk in te zenden. Nu ik het heb gedaan, besef ik dat ik het hele Trump-kamp over me heen kan krijgen.'

Meijering refereert aan de Amerikaanse kunstenares Illma Gore die werd mishandeld en bedreigd met de dood vanwege haar kunstwerk. Daarop is Trump met een kleine penis afgebeeld, met één been leunend op een krukje. Dat kunstwerk heet Make America Great Again.

Ook nu is Trump uitgebeeld met penis, in een duister vogelkostuum. 'Ik vind de tijd wel veranderd', zegt Edith Meijering. 'Ik denk er wel over na, maar denk dan ook: ik moet dit gewoon doen.' Meijering is ook geschrokken van hoe Trump reageert op de speech van de bekende actrice Meryl Streep bij de uitreiking van de Golden Globes.

Uit pure ergernis

Meijering had haar protestkunstwerk in eerste instantie gemaakt voor zichzelf en om later te tonen in het kunstcircuit. 'Ik heb dit gemaakt in de tijd van de presidentsverkiezingen. Niet uit politieke intentie, maar gewoon uit pure ergernis. Ik heb een ontzettende weerzin tegen die man.'

Nasty Women-tentoonstelling

De oproep waar Meijering op reageerde komt van de artieste Roxanne Jackson uit New York. Bijna 700 kunstenaressen van over de hele wereld zonden werk in voor de Nasty Women-tentoonstelling. De kunstwerken kosten 100 dollar of minder. De opbrengst gaat naar de organisatie Planned Parenthood waar vrouwen naartoe kunnen die een abortus willen. Trump heeft aangekondigd dat hij een einde wil maken aan de mogelijkheid om abortus te plegen in Amerika.

'Het was voor mij te kostbaar om het origineel naar Amerika te versturen. Ik heb daarom kopieën laten drukken, die mensen voor 30 dollar kunnen kopen', vertelt Edith Meijering. 'Het origineel staat in Zutphen en is te koop.'

