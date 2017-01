Bergen vuilniszakken op straat; nieuwe afvalinzameling verwarrend

RENKUM - Sinds 1 januari is in veel gemeenten het ophaalsysteem van het afval veranderd. En dat gaat niet overal zonder slag of stoot.

Zo vergisten veel inwoners van Oosterbeek zich afgelopen week in de dag waarop de vuilniswagen langs komt. Mensen zetten zoals altijd op dinsdag het plastic afval buiten op de stoep, terwijl dat volgens de nieuwe ophaaldienstregeling toch echt donderdag moest zijn.

Betalen per vuilniszak

Bovendien weigerden mensen van flats om hun vuilniszakken in de ondergrondse vuilcontainers te deponeren. Sinds vorige week moet daar per vuilniszak voor worden betaald. Overal ontstonden bergen vuilniszakken. De gemeente moest inderhaast de vuilniswagens extra ronden laten rijden. Ook worden straatcoaches en gemeentelijke handhavers ingezet om mensen attent te maken op de nieuwe regels.

Aanloopproblemen

De Renkumse milieuwethouder Wendy Ruwhof denkt overigens dat het hier gaat om aanloopproblemen. 'De mensen hebben in een enquête eerder aangegeven dat ze dit systeem het beste vonden. Bovendien hebben we uitgebreid informatie ingewonnen in de gemeente Veenendaal, waar dit systeem van afval ophalen sinds een jaar draait.' De wethouder verwacht dat de aanloopproblemen binnen twee maanden voorbij zijn.

Digitale afvalkalender

Ook in Culemborg gaat het nog niet goed. Daar werd het plastic afval altijd op dinsdag opgehaald, maar dat is veranderd in maandag en daarom visten veel mensen achter het net. In Culemborg wemelt het daardoor van de plastic zakken op straat. Volgens een inwoner kregen bewoners altijd een afvalkalender, maar die is nu alleen nog digitaal te raadplegen.