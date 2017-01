Gewonde mountainbiker weet niet meer wat er is gebeurd

WARNSVELD - Een mountainbiker uit Warnsveld ligt sinds maandagavond in het ziekenhuis met een gebroken duim, pink en een hersenschudding. Maar hoe de man aan de verwondingen komt is onduidelijk. De 55-jarige man weet zich namelijk vrijwel niets meer te herinneren.

De Warnsvelder ging maandag mountainbiken, maar daarna is er een zwart gat in zijn geheugen. De man en zijn zwaar beschadigde mountainbike zijn thuis afgezet. De man en zijn familie denken dat de mountainbiker betrokken is geraakt bij een ongeval. Wat hij nog wel weet is dat er een kleine witte auto bij zijn huis is weggereden, vermoedelijk de auto waarmee hij is thuisgebracht.

Maar door wie de man is teruggebracht is nog een raadsel. En dus zoekt de politie hem, want de familie van de man wil graag met hem in contact komen.