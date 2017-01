Van een fiets uit 1952 tot het huisvesten van vergunninghouders: dit is het nieuws van woensdag

NIJMEGEN - Een fiets uit 1952, Gelderse gemeenten huisvesten vergunninghouders en aandacht voor een overval op een boekhouder in Tiel. Dit is het Gelders nieuws van woensdag 11 januari.

Een fiets uit 1952, dat is bijzonder en vandaag komt het rijwiel in het bezit van het fietsmuseum Velorama in Nijmegen. De fiets stond jarenlang in een schuurtje in Doorwerth. De eigenaresse belde met het museum of die de fiets wilde hebben. Volgens Velorama is het goed mogelijk dat de fiets het enige nog rijdende exemplaar is.

2700 vergunninghouders

Gelderse gemeenten hebben het afgelopen half jaar maar liefst 2700 vergunninghouders gehuisvest. Dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarmee is de taak die door het Rijk is opgelegd gehaald. Maar vooral kleinere gemeenten hadden moeite met het vinden van de woningen.

Overval op boekhouder

In Bureau GLD wordt vandaag aandacht besteed aan een overval op een boekhoudkundig kantoor in Tiel. Drie overvallers bedreigden de boekhouder met iets dat op een vuurwapen lijkt en eisten geld. De politie hoopt getuigen te kunnen spreken zodat de overvallers gepakt kunnen worden.