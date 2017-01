Veluwse Bron is 'leukste uitje van Gelderland'

Foto: Twitter/ Veluwse Bron

EMST - De Veluwse Bron in Emst is het leukste uitje van Gelderland, althans volgens de verkiezing van de ANWB. Ook het MuZIEum in Nijmegen en Thermen Bussloo in Voorst vielen in de prijzen.

De Veluwse Bron ontving dinsdagmiddag de prijs. Volgens de ANWB scoorde het welnessresort op bijna alle onderdelen als beste. Het MuZIEum werd tweede, Thermen Bussloo pakte de derde prijs. Tijdens de verkiezing van de ANWB werd ook het 'Leukste uitje van Nederland' verkozen. Dat is dit jaar de Efteling geworden. Vorig jaar ontving de Apenheul die prijs.