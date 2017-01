Helpers van mishandelde vrouw gezocht

ULFT - Twee jongens die hulp hebben geboden aan een mishandelde vrouw in Groenlo worden gezocht door de politie. De mishandeling vond zondagmorgen plaats, maar van helpers ontbreekt sindsdien ieder spoor.

Het slachtoffer zou tussen 04.00 en 05.00 uur mishandeld zijn op de Bierbrouwer, waarna ze verder is gelopen richting het centrum van Groenlo. Ze is onderweg op de grond gaan zitten toen de twee jongens haar hulp aanboden. Zij hebben onder meer de locatie doorgegeven waar de vrouw zich bevond.



De politie wil graag met de twee jongens in contact komen. Over de aard van de mishandeling en de daders is niets bekend.



Foto: REGIO8